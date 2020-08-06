Мать и дочь настолько похожи друг на друга, что даже мужья периодически путают их

Шер признается, что в юности ее немного раздражало столь сильное сходство, ей хотелось, чтобы ее мама выглядела как все остальные матери ее друзей, однако, повзрослев, она оценила все преимущества данной ситуации. Кроме того, Дон всегда выглядела чрезвычайно молодо, потому они стали самыми близкими подругами друг другу. И несмотря на то, что старшей женщине уже 60, она выглядит просто превосходно, и люди часто принимают их за сестер, а не за мать и дочь. Более того, они сумели монетизировать свою особенность и написали книгу «Связь, которая будет длиться вечно», в которой они рассказали, как прошли свой путь к известности и полному взаимопониманию, а также стали главными героинями реалити-шоу, в котором приоткрывают завесу тайны над своей жизнью и отношениями.

Удивительно и то, что Дон удалось сохранить цветущий внешний вид, несмотря на возраст. «Обычно люди думают, что мне за тридцать, и это большой комплимент, ведь мне вдвое больше, – признается она. – Оставаться молодой мне помогает дочь, потому что Шер держит меня в курсе всех последних тенденций и стилей. У нас с ней одинаковый размер одежды, потому мы легко ею меняемся». Кроме того, женщина придерживается растительной диеты, обязательно занимается спортом, соблюдает режим сна и отдыха, пьет много воды и обязательно ухаживает за кожей. «Иметь свою дочь в качестве лучшего друга поистине замечательно, потому что так вы всегда будете жить в гармонии и поддерживать друг друга, а сходство – это просто забавный бонус».

Фото: Instagram cherhubsher

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