Мать двоих детей за 7 месяцев похудела на 15 кг и стала практически неузнаваема
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, проживающая в Новом Южном Уэльсе мать двоих детей всегда была достаточно активной, но после рождения дочери ее вес вырос до 75 килограммов, что ужасно ее удручало. Но вместо того, чтобы долго предаваться унынию, Джули решила, что нужно что-то изменить, чтобы для начала хотя бы улучшить общее состояние здоровья. Она здраво оценила свои силы и посчитала, что без помощи не справится, потому записалась в программу похудения «Здоровая мамочка».
Фото: facebook Julie Dubhakula
Согласно предоставленному ей плану питания, она отказалась от упакованных и обработанных пищевых продуктов, которые раньше были ее спасением, в пользу овощей, стала готовить еду дома. «Раньше я никогда не завтракала, теперь же я начинаю свой день со смузи из замороженных ягод и йогурта», – говорит она. Затем она спокойно готовит полезный вариант лазаньи, запеканку или тушеное мясо с овощами. И ей это очень понравилось, так как она всегда знает, из чего состоит ее еда.
Кроме того, Джули, ранее избегавшая спорта, призналась, что у нее внезапно появилась любовь к бегу, да такая, что она участвовала уже нескольких забегах на 10 киломертов и в полумарафоне. Также она стала много заниматься дома, что позволяет ей совмещать ЗОЖ и материнство. А в зале она посещает тренировки по боксу. И ее труды не остались без награды: всего за 7 месяцев женщина похудела на целых 15 килограммов, подтянулась, вернула мышцам тонус и приобрела идеальный пресс. Сегодня Джули гордится своей фигурой и тем, сколько сил в нее смогла вложить. «Мотивация – это как мышца, над которой необходимо работать, чтобы нарастить. Сейчас я веду здоровый, сбалансированный и активный образ жизни, и мне это очень по душе», – призналась она, добавив, что больше всего ей нравится, что не пришлось садиться на строгую диету и во всем себя ограничивать. Чтобы не сорваться с намеченного курса, молодая мать советует ставить перед собой реальные цели и записывать их, чтобы не забывать, куда вы хотите прийти. И не стоит ругать себя, если однажды вы «упадете с повозки», вместо этого успокойтесь и продолжайте двигаться к своей цели.
Фото: depositphotos, facebook Julie Dubhakula
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