Мать двоих детей за 7 месяцев похудела на 15 кг и стала практически неузнаваема

Кроме того, Джули, ранее избегавшая спорта, призналась, что у нее внезапно появилась любовь к бегу, да такая, что она участвовала уже нескольких забегах на 10 киломертов и в полумарафоне. Также она стала много заниматься дома, что позволяет ей совмещать ЗОЖ и материнство. А в зале она посещает тренировки по боксу. И ее труды не остались без награды: всего за 7 месяцев женщина похудела на целых 15 килограммов, подтянулась, вернула мышцам тонус и приобрела идеальный пресс. Сегодня Джули гордится своей фигурой и тем, сколько сил в нее смогла вложить. «Мотивация – это как мышца, над которой необходимо работать, чтобы нарастить. Сейчас я веду здоровый, сбалансированный и активный образ жизни, и мне это очень по душе», – призналась она, добавив, что больше всего ей нравится, что не пришлось садиться на строгую диету и во всем себя ограничивать. Чтобы не сорваться с намеченного курса, молодая мать советует ставить перед собой реальные цели и записывать их, чтобы не забывать, куда вы хотите прийти. И не стоит ругать себя, если однажды вы «упадете с повозки», вместо этого успокойтесь и продолжайте двигаться к своей цели.

Фото: depositphotos, facebook Julie Dubhakula

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