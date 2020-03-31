Мать двоих детей воспользовалась автозагаром — и ее кожа стала ярко-зеленой

Женщина призналась, что не знает, почему произошла такая реакция, но полагает, что автозагар просто испортился. По ее словам, обычно она каждый раз покупает новый флакон, но из-за вынужденного карантина воспользовалась остатками того, что был в ее косметических запасах. «Когда я выдавливала остатки средства из тюбика, дети сразу сказали, что он выглядит немного зеленоватым, но я не придала их словам большого значения и подумала, что все будет в порядке. Я нанесла автозагар и спокойно пошла спать, а на следующее утро просто не могла поверить в то, что увидела. Зеленый загар не сразу стал зеленым, если бы я увидела такую реакцию, сразу бы его смыла. Но все было нормально, а утром он уже был на моем лице, руках, ушах, по всему телу, от этого мои глаза будто бы светились белым. Я сделала снимок, чтобы отправить сестре».

Сестра Дженни посмеялась над ней, в шутку спросив, не сделала ли она ринопластику, таким большим выглядел ее нос на присланном снимке. Ее друзья отреагировали примерно также, назвав ее Гринчем, привидением Каспером и Злой ведьмой Запада из сказки «Волшебник из страны Оз». А лучшая подруга поделилась ее снимком у себя в соцсети, подписав его: «Самоизоляция – лучшее время, чтобы заняться своим загаром».

Фото: facebook

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