passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мать двоих детей воспользовалась автозагаром — и ее кожа стала ярко-зеленой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Фото: facebook

35-летняя Дженни Коулман из Манчестера совсем не ожидала, что привычное средство для придания коже золотистого оттенка превратит ее одновременно «в Гринча-похитителя Рождества и Злую ведьму Запада из детских сказок», как заявили ее друзья.

Историю Дженни передает британский онлайн-портал Daily Mail со ссылкой на ее Facebook, где она и поделилась своей историей. Молодая женщина объяснила, что все делала как обычно: перед тем как отправиться спать она отскрабировала кожу, чтобы автозагар лег ровнее, нанесла несколько слоев средства, подождала, когда оно впитается, выпила бокал вина и спокойно легла спать.

Наутро мать двоих детей обнаружила, что ее кожа приобрела вместо золотистого зеленый оттенок. Трансформация была настолько поразительной, что она чуть не расплакалась, когда увидела себя в зеркале. Дженни была вынуждена сидеть дома и время от времени скрабировать кожу, чтобы постараться вывести это «неоновое свечение».

Женщина призналась, что не знает, почему произошла такая реакция, но полагает, что автозагар просто испортился. По ее словам, обычно она каждый раз покупает новый флакон, но из-за вынужденного карантина воспользовалась остатками того, что был в ее косметических запасах. «Когда я выдавливала остатки средства из тюбика, дети сразу сказали, что он выглядит немного зеленоватым, но я не придала их словам большого значения и подумала, что все будет в порядке. Я нанесла автозагар и спокойно пошла спать, а на следующее утро просто не могла поверить в то, что увидела. Зеленый загар не сразу стал зеленым, если бы я увидела такую реакцию, сразу бы его смыла. Но все было нормально, а утром он уже был на моем лице, руках, ушах, по всему телу, от этого мои глаза будто бы светились белым. Я сделала снимок, чтобы отправить сестре».

Сестра Дженни посмеялась над ней, в шутку спросив, не сделала ли она ринопластику, таким большим выглядел ее нос на присланном снимке. Ее друзья отреагировали примерно также, назвав ее Гринчем, привидением Каспером и Злой ведьмой Запада из сказки «Волшебник из страны Оз». А лучшая подруга поделилась ее снимком у себя в соцсети, подписав его: «Самоизоляция – лучшее время, чтобы заняться своим загаром».

Фото: facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!