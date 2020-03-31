Мать двоих детей воспользовалась автозагаром — и ее кожа стала ярко-зеленой
Фото: facebook
Историю Дженни передает британский онлайн-портал Daily Mail со ссылкой на ее Facebook, где она и поделилась своей историей. Молодая женщина объяснила, что все делала как обычно: перед тем как отправиться спать она отскрабировала кожу, чтобы автозагар лег ровнее, нанесла несколько слоев средства, подождала, когда оно впитается, выпила бокал вина и спокойно легла спать.
Наутро мать двоих детей обнаружила, что ее кожа приобрела вместо золотистого зеленый оттенок. Трансформация была настолько поразительной, что она чуть не расплакалась, когда увидела себя в зеркале. Дженни была вынуждена сидеть дома и время от времени скрабировать кожу, чтобы постараться вывести это «неоновое свечение».
Женщина призналась, что не знает, почему произошла такая реакция, но полагает, что автозагар просто испортился. По ее словам, обычно она каждый раз покупает новый флакон, но из-за вынужденного карантина воспользовалась остатками того, что был в ее косметических запасах. «Когда я выдавливала остатки средства из тюбика, дети сразу сказали, что он выглядит немного зеленоватым, но я не придала их словам большого значения и подумала, что все будет в порядке. Я нанесла автозагар и спокойно пошла спать, а на следующее утро просто не могла поверить в то, что увидела. Зеленый загар не сразу стал зеленым, если бы я увидела такую реакцию, сразу бы его смыла. Но все было нормально, а утром он уже был на моем лице, руках, ушах, по всему телу, от этого мои глаза будто бы светились белым. Я сделала снимок, чтобы отправить сестре».
Сестра Дженни посмеялась над ней, в шутку спросив, не сделала ли она ринопластику, таким большим выглядел ее нос на присланном снимке. Ее друзья отреагировали примерно также, назвав ее Гринчем, привидением Каспером и Злой ведьмой Запада из сказки «Волшебник из страны Оз». А лучшая подруга поделилась ее снимком у себя в соцсети, подписав его: «Самоизоляция – лучшее время, чтобы заняться своим загаром».
Фото: facebook
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