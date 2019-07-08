Мать четверых детей рассказала, как увеличение груди едва не стоило ей жизни

Женщина, чьим рассказом поделилось онлайн-издание Daily Mail Australia, призналась, что решила увеличить грудь с родного третьего размера до пятого в 2016 году, чтобы стать увереннее в себе: «Я всегда планировала улучшить свои формы, когда закончу рожать детей, ведь каждого из четверых я кормила грудью, из-за чего она естественным образом обвисла».

Но радоваться полученному результату Алиссе пришлось недолго – уже через полгода ее здоровье стало стремительно ухудшаться. У нее появились провалы в памяти, причем настолько продолжительные, что женщина заподозрила у себя деменцию. Кроме того, ее беспокоили сильные боли во всем теле, а один из внезапных обмороков закончился неудачным падением, из-за которого Алисса оказалась в больнице. «Я чувствовала, что схожу с ума, – комментирует она. – Мой разум был запутан, лицо онемело, я была очень бледная. Люди говорили, что я выгляжу «как ходячий труп», и я была согласна с ними. У меня совсем не было энергии».