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Мать четверых детей рассказала, как увеличение груди едва не стоило ей жизни

27-летняя австралийка Алисса Кирк впервые поделилась своей историей о том, как, казалось бы, безобидная операция по увеличению груди на пару размеров лишила ее энергии, памяти и «превратила в ходячий труп».

Женщина, чьим рассказом поделилось онлайн-издание Daily Mail Australia, призналась, что решила увеличить грудь с родного третьего размера до пятого в 2016 году, чтобы стать увереннее в себе: «Я всегда планировала улучшить свои формы, когда закончу рожать детей, ведь каждого из четверых я кормила грудью, из-за чего она естественным образом обвисла».

Но радоваться полученному результату Алиссе пришлось недолго – уже через полгода ее здоровье стало стремительно ухудшаться. У нее появились провалы в памяти, причем настолько продолжительные, что женщина заподозрила у себя деменцию. Кроме того, ее беспокоили сильные боли во всем теле, а один из внезапных обмороков закончился неудачным падением, из-за которого Алисса оказалась в больнице. «Я чувствовала, что схожу с ума, – комментирует она. – Мой разум был запутан, лицо онемело, я была очень бледная. Люди говорили, что я выгляжу «как ходячий труп», и я была согласна с ними. У меня совсем не было энергии».

Женщина признается, что потеряла счет визитам к врачам, но на все ее жалобы они лишь разводили руками – согласно анализам, она была совершенно здорова. Отсутствие ответов приводило ее в отчаяние, Алисса начала задумываться о том, что скоро умрет, ведь ее состояние постоянно ухудшалось, она уже не могла без посторонней помощи ухаживать за детьми и в конце концов оказалась прикована к кровати. Проведя в постели полгода, она заподозрила у себя так называемую «болезнь имплантов», от которой страдали сотни женщин, перенесших увеличивающую маммопластику. «Когда мне стало ясно, что грудные импланты, на которые я потратила 6100 фунтов (около 485 000 рублей), стали причиной моего состояния, – признается Алисса, – я приняла решение их удалить и потратила на это еще 3900 фунтов (311 000 рублей), но это было лучшее решение в моей жизни, иначе большая грудь стоила бы мне жизни».

Фото: facebook Alyssa Kirk

Спустя неделю после операции женщина стала выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше: исчезла слабость, улучшился цвет лица. Алисса признается: «Я поняла, что мне действительно нравилось мое тело до операции, и я должна была оставить свою грудь такой, какой она была, и лелеять свое здоровье. Теперь я, наконец-то, могу жить самостоятельно и заботиться о своих детях».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: facebook Alyssa Kirk

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