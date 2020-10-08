Мать четверняшек показала, как рождение детей изменило ее тело и вызвала восторг
Фото: instagram.com/kikiandthequads
Мать пятерых детей по имени Натали Мари из Робурна, Западная Австралия, разместила «драматические» снимки в Instagram. В аккаунте женщины появились две фотографии: на одной из них футболка закрывает ее тело, а на другой девушка обнажила живот. Как уточнила Мари, многие, увидев только изображение в одежде, сочли бы ее фигуру симпатичной. Но у девушки была другая цель – она хотела показать реальность послеродового тела и подчеркнуть, что гордиться своей внешностью.
В июле 2020 года Натали и ее муж Кан стали родителями сразу четырех детей сразу. Когда они появились на свет, живот Мари стал для нее напоминанием о том, насколько сильное у нее тело. 30-летняя девушка много лет боролась с бесплодием, прежде чем в июле 2018 года у нее родился первенец. После того, как ей поставили диагноз «необъяснимая фертильность», Натали потребовалась индукция овуляции, при которой ей вводили обычные гормоны для стимуляции беременности.
Ей и Кану сказали, что может быть многоплодная беременность, но родители не ожидали, что станут мамой и папой сразу четырех детей. Теперь Натали делится историями из жизни пятерых малышей в своем Instagram, где подписчики аплодируют ее честности.
«Я уверена, что другие мамы хотели бы просто опубликовать первую фотографию. Но я хочу быть естественной, чтобы у людей не было иллюзий. На самом деле я вырастила четыре чуда в этом животе и чувствую себя еще более красивой, чем на первом снимке», - написала Мари.
Фото: instagram.com/kikiandthequads
«Ты невероятная и красивая. Какой замечательный образец для подражания для своего племени» - написали в комментариях. «Вы выглядите потрясающе, потому что там растут четыре человека», - согласились юзеры. Некоторые мамы также поделились своими историями о послеродовых изменениях, заявив, что никогда так не гордились своим телом, как сейчас.
Фото: Instagram/ @kikiandthequads Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!