Мать четверняшек показала, как рождение детей изменило ее тело и вызвала восторг

Ей и Кану сказали, что может быть многоплодная беременность, но родители не ожидали, что станут мамой и папой сразу четырех детей. Теперь Натали делится историями из жизни пятерых малышей в своем Instagram, где подписчики аплодируют ее честности.

«Я уверена, что другие мамы хотели бы просто опубликовать первую фотографию. Но я хочу быть естественной, чтобы у людей не было иллюзий. На самом деле я вырастила четыре чуда в этом животе и чувствую себя еще более красивой, чем на первом снимке», - написала Мари.