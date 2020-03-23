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Мать 9 детей рассказала, как боролась с анорексией: «У меня были искаженные представления о красоте»

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

53-летняя Хелена Моррисси – настоящая суперженщина, будучи матерью 9 детей, она построила головокружительную карьеру финансиста и сейчас в числе немногих женщин входит в руководящий состав Инвестиционного банка Великобритании.

Детство Хелены, как она сама призналась в интервью на радио ВВС 4, что ее детство было безоблачным, но несмотря на это, в подростковом возрасте она столкнулась с такой проблемой, как анорексия. «Оглядываясь назад и рассматривая собственные снимки того времени, я понимаю, что выглядела совершенно отвратительно, – поясняет она, – но, конечно, тогда у меня были совершенно искаженные представления о красоте. Я все время думала, что толстая. Помню, как вставала на весы и думала: «Мне срочно надо похудеть еще на 25 килограммов».

Женщина вспоминает, что родители дали ей хорошее образование, но она очень боялась повзрослеть и считает, что ее анорексия во многом была связана с желанием контролировать все аспекты собственной жизни, а так как это было невозможно, она решила, что будет контролировать свой вес и то, что она ест. В результате она практически перестала есть и ее вес упал до критических 31 килограмма. Врачи серьезно опасались за жизнь девушки, ей понадобилась помощь психолога, лечение было долгим. Однако ее выздоровление началось, когда она осознала, насколько саморазрушительна природа ее поведения. «Внезапно пелена упала с моих глаз, и весы в моей голове как бы выключились, – объяснила Хелена. – Я хотела стать лучше, хотела стать частью большого мира, расти в нем и делать все, что захочется».

Фото: Instagram

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