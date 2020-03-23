Мать 9 детей рассказала, как боролась с анорексией: «У меня были искаженные представления о красоте»

Женщина вспоминает, что родители дали ей хорошее образование, но она очень боялась повзрослеть и считает, что ее анорексия во многом была связана с желанием контролировать все аспекты собственной жизни, а так как это было невозможно, она решила, что будет контролировать свой вес и то, что она ест. В результате она практически перестала есть и ее вес упал до критических 31 килограмма. Врачи серьезно опасались за жизнь девушки, ей понадобилась помощь психолога, лечение было долгим. Однако ее выздоровление началось, когда она осознала, насколько саморазрушительна природа ее поведения. «Внезапно пелена упала с моих глаз, и весы в моей голове как бы выключились, – объяснила Хелена. – Я хотела стать лучше, хотела стать частью большого мира, расти в нем и делать все, что захочется».

Фото: Instagram

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