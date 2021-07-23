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Мать 6 детей нашла способ выглядеть на 15 лет моложе, но он смертельно опасен

Полька Мэгги Сингх-Смоцкевич придумала для себя простой способ омоложения и считает, что таким образом она выглядит на 15 лет моложе. Дело в том, что героиня материала ежедневно загорает в солярии, не принимая во внимание всевозможные риски для здоровья. «Солярий для меня как наркотик. Я не могу насытиться им. Думаю, что для меня это полезно, особенно для моего здоровья и благополучия», — поделилась 47-летняя многодетная мать.
Мать 6 детей нашла способ выглядеть на 15 лет моложе, но он смертельно опасен

Мэгги Сингх-Смоцкевич начала регулярно загорать после того, как стала владелицей солярия. Своей любимой процедуре она ежедневно уделяет 25 минут и якобы молодеет. «По-моему, я выгляжу потрясающе для своего возраста. Мне скоро 50, но я легко выгляжу на 35. Я думаю, что это отчасти связано с хорошими генами, моей маме за 70, а выглядит она на 50, но также отчасти из-за моего загара», — сообщила Мэгги массовому изданию The Sun.

По словам женщины, когда она чувствует себя подавленной или хочет снять напряжение, тогда забирается под трубы и позволяет им смыть все тревоги. Она не боится столкнуться со страшными побочными эффектами вроде онкологии, потому что данное занятие приносит ей счастье. «Некоторые эксперты говорят, что солярий вреден для кожи, что он стареет и лишает ее эластичности, но я не видела никаких доказательств этого, все как раз наоборот», — рассказала любительница солярия.

Фото: pixabay.com

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