Мать 3 детей, которую часто принимают за подростка, поделилась своими секретами молодости

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, россиянка, проживающая в Канаде, в свои 30 выглядит едва ли не вдвое моложе. Ее регулярно принимают за девочку-подростка и не могут поверить, что она мама троих детей. И вот красавица решила рассказать о своей бьюти-рутине, которая помогает ей остановить время и не стареть.

Женщина признается, что все дело в жесткой дисциплине, которую она соблюдает в уходе. В частности, каждое утро Валерия наносит на лицо сыворотку с витамином С, перед тем как использовать ретинол для борьбы с любыми признаками старения. Чтобы кожа на теле тоже выглядела молодой, она отшелушивает ее при помощи сухого массажа щеткой – это улучшает кровообращение и убирает даже намек на целлюлит.