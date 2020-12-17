Мать 3 детей, которую часто принимают за подростка, поделилась своими секретами молодости
Фото: Instagram valerialipovetsky
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, россиянка, проживающая в Канаде, в свои 30 выглядит едва ли не вдвое моложе. Ее регулярно принимают за девочку-подростка и не могут поверить, что она мама троих детей. И вот красавица решила рассказать о своей бьюти-рутине, которая помогает ей остановить время и не стареть.
Женщина признается, что все дело в жесткой дисциплине, которую она соблюдает в уходе. В частности, каждое утро Валерия наносит на лицо сыворотку с витамином С, перед тем как использовать ретинол для борьбы с любыми признаками старения. Чтобы кожа на теле тоже выглядела молодой, она отшелушивает ее при помощи сухого массажа щеткой – это улучшает кровообращение и убирает даже намек на целлюлит.
Кроме того, ежедневно перед сном она принимает холодный душ, а также делает массаж гуаша нефритовым роллером – это, по ее словам, помогает уменьшить проявления возрастных изменений и избавиться от мимических морщин. Еще один секрет вечной молодости Валерии – высыпаться несмотря ни на что. Она советует использовать утяжеленное одеяло, чтобы расслабиться. Помимо этого женщина каждый день танцует – это помогает ей быть счастливой и поддерживать мышцы в тонусе. Валерия признается: «Раньше меня раздражало, что все принимают меня за подростка, потому я старалась выглядеть старше. Но сейчас мне это даже нравится. Особенно когда люди думают, что мне 13 или 14 лет. Но я честно говорю, что вкладываю деньги в уход за коже».
Фото: Instagram valerialipovetsky
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