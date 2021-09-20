Мать 2 детей поделилась своим способом быстро похудеть — нужно всего 25 минут в день

По словам героини материала, по истечении шести недель она заметила колоссальные преображения: визуально с талии, бедер и ног ушел жир, и она стала чувствовать себя увереннее в своем теле. «Я сравнила свои фотографии "до" и в конце курса, после двух младенцев мое тело поражает тем, на что оно способно!», — рассказала Изабель Стэнли и призналась, что помимо занятий пилатесом пять раз в неделю она также следит за своим питанием. 24-летняя девушка ограничила потребление молочных продуктов, сладкого и алкоголя. Об этом сообщили в Daily Mail.

«Выполнять упражнения пять раз в неделю всего по 20-30 минут гораздо полезнее, чем заниматься в течение часа один или два раза в неделю. Я обнаружила, что пока я уделяю тренировкам 20 минут в день, то могу поддерживать свое тело в хорошем состоянии и отлично себя чувствовать», — сообщила Изабель.