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Массажер, несколько масок и зубная щетка: Лив Тайлер рассказала о ежедневном уходе за лицом

Звезда «Властелина колец» и «Ускользающей красоты» использует 25 бьюти-средств каждое утро и при этом выглядит очень естественно.

Лив Тайлер специально для американского Vogue показала, как ухаживает за лицом и какие средства для этого использует. Ее бьюти-рутина оказалась на удивление многоэтапной. По признанию актрисы, она обожает косметику, а любовь к уходу за собой ей досталась от родных: не только от мамы и бабушки, которые были признанными красавицами и их пример каждый раз вдохновляет ее, но и от отца Стивена Тайлера, бессменного лидера группы Aerosmith, который также использует множество косметических средств. «Возможно, именно поэтому мой отец в свои 70 выглядит так прекрасно, он просто следит за собой», – со смехом добавила Лив.

«Уход за кожей — самая большая страсть в моей жизни. Я могла бы быть косметологом!» — говорит актриса.
_Фото и видео: Instagram @misslivalittle_

Утренняя бьюти-рутина 42-летней звезды начинается с двухэтапного очищения кожи лица – сначала масляным средством, а затем японским мылом из шелка и рисовой пудры. Затем наступает время масок – сначала очищающей на основе глины, а после – увлажняющей.

После снятия маски Лив наносит серум с гиалуроновой кислотой и делает массаж лица при помощи «смешного, но очень эффективного» роликового массажера, разработанного звездным косметологом Сарой Чапмэн. По словам актрисы, он очень эффективно справляется с профилактикой появления брыл и гравитационного птоза.

Лив также призналась, что по утрам, как и многие, страдает от отеков, потому следующий обязательный этап ухода – патчи под глаза. Звезда хранит свои в холодильнике, чтобы усилить их действие. Затем она наносит увлажняющий крем, смешанный с маслом для лица, чтобы максимально глубоко увлажнить кожу, и завершает уходовую часть распылением на лицо цветочной воды.

После многоступенчатого ухода актриса приступает к нанесению мэйкапа. Лив – сторонница естественности, но несмотряна это, сделать макияж «без макияжа» тоже задача не из быстрых. Сначала она наносит капли для сияния кожи в качестве праймера, затем – легкую тональную основу, которую растушевывает пальцами и бьюти-блендером. Покраснения, воспаления или мелкие неровности звезда маскирует консилером, который наносит кистью для губ.

Следующий этап – нанесение хайлайтеров (распределять их надо пальцами на скулы, зону под глазами и лук Купидона, над верхней губой). Потом наступает черед румян (Лив любит холодные розовые оттенки), бальзама для губ, туши для ресниц, тинта для губ и матовой помады.

Фото и видео: Instagram @misslivalittle

Отдельное внимание актриса уделяет макияжу бровей: она деликатно прорисовывает их карандашом, отдельные участки прорабатывает гелем, а полученный результат растушевывает и расчесывает самой обыкновенной зубной щеткой.

Затем остаются лишь финальные штрихи – нанесение сухого хайлайтера и скульптурирующей пудры. Завершает макияж актриса нанесением финишной пудры.

Помимо тщательного наружного ухода за кожей Лив заботится о ней и изнутри: каждое утро она принимает капли с каннабидиолом, которые помогают ей бороться со стрессом и тревожными состояниями, а также пьет свежевыжатый сок из зеленых овоще й, огурца и сельдерея.

Текст: Наталья Диамоника

Фото и видео: Instagram @misslivalittle

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