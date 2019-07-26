Массажер, несколько масок и зубная щетка: Лив Тайлер рассказала о ежедневном уходе за лицом

Лив также призналась, что по утрам, как и многие, страдает от отеков, потому следующий обязательный этап ухода – патчи под глаза. Звезда хранит свои в холодильнике, чтобы усилить их действие. Затем она наносит увлажняющий крем, смешанный с маслом для лица, чтобы максимально глубоко увлажнить кожу, и завершает уходовую часть распылением на лицо цветочной воды.

После многоступенчатого ухода актриса приступает к нанесению мэйкапа. Лив – сторонница естественности, но несмотряна это, сделать макияж «без макияжа» тоже задача не из быстрых. Сначала она наносит капли для сияния кожи в качестве праймера, затем – легкую тональную основу, которую растушевывает пальцами и бьюти-блендером. Покраснения, воспаления или мелкие неровности звезда маскирует консилером, который наносит кистью для губ.

Следующий этап – нанесение хайлайтеров (распределять их надо пальцами на скулы, зону под глазами и лук Купидона, над верхней губой). Потом наступает черед румян (Лив любит холодные розовые оттенки), бальзама для губ, туши для ресниц, тинта для губ и матовой помады.