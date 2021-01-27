«Маскне»: все, что нужно знать о профилактике и лечении прыщей при ношении маски
Как сообщает британский онлайн-портал Women’s Health, из-за ношения маски кожа становится раздраженной, появляются прыщи. Как рассказала дерматолог Виктория Барбоза, происходит это потому, что «себум и пот задерживаются под маской, иногда на несколько часов в день. Это создает среду, в которой процветают бактерии, может разрушаться кожный барьер и закупориваться поры. Это идеальный шторм для образования прыщей». Однако есть способы предотвратить маскне. В первую очередь важно думать о профилактике. «Очень важно то, из какого материала сделан многоразовый аксессуар. Лучше выбирать мягкую, нежную ткань, которая не будет раздражать вашу кожу. Хлопок – отличный вариант. Полиэстер использовать не стоит, особенно если вы ходите в зал», – отметила Барбоза. Стирать многоразовую маску нужно после каждого использования. Горячая вода уничтожает бактерии, вызывающие прыщи, и вирусы. Кроме того, избегайте тяжелого макияжа, который наносится под маску. Не ограничивайте себя в мейкапе глаз, но по возможности избегайте использования тональных кремов, пудры и румян, если вы весь день планируете провести в местах, где неизбежно ношение аксессуара.
Справиться с прыщами тоже можно. Для этого важно подготавливать кожу к ношению маски и очищать ее после снятия. Это лучший способ как предотвратить, так и вылечить акне. Умываться надо утром и вечером, чтобы удалить излишки грязи, масла и бактерий. Это поможет избежать воспаления пор. Необходимо также регулярно увлажнять кожу, чтобы поддерживать нормальный гидролипидный барьер. Не забывайте выбирать уходовые средства в зависимости от вашего типа кожи. Для жирной всегда держите под рукой лечебное очищающую и заживляющую косметику с салициловой кислотой. Для сухой и чувствительной рекомендуется мягкое очищающее средство, не вызывающее раздражения, сухости. Для других типов эпидермиса ищите средства, содержащие перекись бензоила или салициловую кислоту, чтобы держать легкие вспышки воспаления и очистить поры.
Фото: pixabay
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