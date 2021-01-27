«Маскне»: все, что нужно знать о профилактике и лечении прыщей при ношении маски

Справиться с прыщами тоже можно. Для этого важно подготавливать кожу к ношению маски и очищать ее после снятия. Это лучший способ как предотвратить, так и вылечить акне. Умываться надо утром и вечером, чтобы удалить излишки грязи, масла и бактерий. Это поможет избежать воспаления пор. Необходимо также регулярно увлажнять кожу, чтобы поддерживать нормальный гидролипидный барьер. Не забывайте выбирать уходовые средства в зависимости от вашего типа кожи. Для жирной всегда держите под рукой лечебное очищающую и заживляющую косметику с салициловой кислотой. Для сухой и чувствительной рекомендуется мягкое очищающее средство, не вызывающее раздражения, сухости. Для других типов эпидермиса ищите средства, содержащие перекись бензоила или салициловую кислоту, чтобы держать легкие вспышки воспаления и очистить поры.

Фото: pixabay

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