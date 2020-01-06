Марлен Дитрих или Вера Холодная? В Сети обсуждают ретрообраз Ренаты Литвиновой

Ренату Литвинову считают одной из самых красивых и запоминающихся актрис отечественного кино. При этом поклонники отмечают, что блондинка выглядит гармонично в образах из различных эпох, а особенно — 20-х-40-х годов XX века. Несколько часов назад Рената опубликовала в Instagram черно-белое фото в ретро-образе, которое немало восхитило ее подписчиков. Стоит отметить, что автор портрета — супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков.