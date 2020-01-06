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Марлен Дитрих или Вера Холодная? В Сети обсуждают ретрообраз Ренаты Литвиновой

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Рената Литвинова

Фото: Instagram Ренаты Литвиновой

Актриса поделилась в блоге красивым кадром.

Ренату Литвинову считают одной из самых красивых и запоминающихся актрис отечественного кино. При этом поклонники отмечают, что блондинка выглядит гармонично в образах из различных эпох, а особенно — 20-х-40-х годов XX века. Несколько часов назад Рената опубликовала в Instagram черно-белое фото в ретро-образе, которое немало восхитило ее подписчиков. Стоит отметить, что автор портрета — супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков.

«Изумительной красоты», «Красивая Рената🔥», «Черно-белое с вами — пронзительно», «Фото как раньше.Очень давно. В 50-е года.Черно-белый фон подчёркивает всю красоту.Ничего лишнего», «Марлен Дитрих», «А-ля Вера Холодная», «Невероятна», «Восхитительна», «Обворожительная красота», — осыпали Литвинову комплиментами.

А вам нравится Рената Литвинова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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