29-летняя актриса Мария Шумакова решила поделиться с поклонниками парой горячих снимков, сделанных летом прошлого года в ее родном Новосибирске на берегу озера. Звезда «Сладкой жизни» позировала в купальнике.

Мария Шумакова в разгар морозов в Москве решила порадовать своих фолловеров летними снимками в купальнике. Актриса опубликовала в своем Instagram пару соблазнительных кадров, сделанных на берегу озера в Новосибирской области, и пофилософствовала о счастье.

«Немного о том, чего нет... Дачное озеро, тишина, дзен. Кто, по-вашему, самый счастливый человек? Удивительно, как внешнее совершенно не влияет на состояние внутреннего счастья», — рассуждала Мария.

#tbt Немного о том, чего нет... Дачное озеро, тишина, дзен. Кто по вашему самый счастливый человек? Удивительно, как внешнее совершенно не влияет на состояние внутреннего счастья. Голливудские звезды бесконечно плачут в обнимку с психоаналитиками, закусывая матрицу горсткой антидепрессантов. Миллиардеры не знают чего же им теперь хотеть, как это «любить» и что есть спокойный сон. А счастливый буддистский монах сметает песок с камней своей метелкой и осознаёт, что всё это лишь игривое проявление разума. Майя-ни дать, ни взять. А вы счастливы?

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha)

Впрочем, поклонники больше обратили внимание не на состояние души Шумаковой, а на ее безупречную фигуру. Надо признать, звезда действительно выглядит отлично! Напомним, недавно она рассказала, как сбросила набранные за зимние каникулы килограммы — с помощью занятий йогой и правильного питания.

Фото: Instagram