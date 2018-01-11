29-летняя актриса Мария Шумакова решила поделиться с поклонниками парой горячих снимков, сделанных летом прошлого года в ее родном Новосибирске на берегу озера. Звезда «Сладкой жизни» позировала в купальнике.

Мария Шумакова в разгар морозов в Москве решила порадовать своих фолловеров летними снимками в купальнике. Актриса опубликовала в своем Instagram пару соблазнительных кадров, сделанных на берегу озера в Новосибирской области, и пофилософствовала о счастье.

«Немного о том, чего нет... Дачное озеро, тишина, дзен. Кто, по-вашему, самый счастливый человек? Удивительно, как внешнее совершенно не влияет на состояние внутреннего счастья», — рассуждала Мария.