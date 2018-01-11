Мария Шумакова показала упругие ягодицы и буддийское спокойствие в летней фотосессии
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29-летняя актриса Мария Шумакова решила поделиться с поклонниками парой горячих снимков, сделанных летом прошлого года в ее родном Новосибирске на берегу озера. Звезда «Сладкой жизни» позировала в купальнике.
#tbt Немного о том, чего нет... Дачное озеро, тишина, дзен. Кто по вашему самый счастливый человек? Удивительно, как внешнее совершенно не влияет на состояние внутреннего счастья. Голливудские звезды бесконечно плачут в обнимку с психоаналитиками, закусывая матрицу горсткой антидепрессантов. Миллиардеры не знают чего же им теперь хотеть, как это «любить» и что есть спокойный сон. А счастливый буддистский монах сметает песок с камней своей метелкой и осознаёт, что всё это лишь игривое проявление разума. Майя-ни дать, ни взять. А вы счастливы?