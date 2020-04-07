Мария Погребняк вызвала восторг у фанатов неудачным ракурсом с «короткими» ногами и «сморщенным» прессом

Несмотря на не самый удачный ракурс, снимоквызвал восторг у подписчиков.

«Эх, море. Красота», «Какая красивая, Машенька», «Куколка шикарная красавица», «Как всегда красивая и сексуальная», «Вау, пресс», «Пресс зачетный», «Пресс просто огонь», «Фигура супер», «Балдею от вашей фигуры мечты», «Купальник просто бомба», — комментируют они.

Впрочем, нашлись и те, кому фото не понравилось: «Не лучшее фото , как то страшновато не по женски смотрится», «Красивая, но очень худенькая, ножки уж совсем косточки одни».

А вы скучаете по природе, солнцу, морю, отпуску?