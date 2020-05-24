Мария Кожевникова демонстрирует натуральную красоту: «Когда хорошее настроение, никакого фотошопа не надо»
Фото: Instagram Марии Кожевниковой
35-летняя Мария Кожевникова не стесняется делиться «неприбранными» фотографиями. Новые селфи, которые опубликовала актриса и многодетная мама, не стали исключением – звезда сериала «Универ» продемонстрировала естественную красоту: «Когда хорошее настроение, никакого фотошопа и не надо 😉 Какая фотка Вам нравится больше? Хочу проверить ощущения себя:) Ведь мы себя видим иначе, чем окружающие 🤷🏼♀️ И сколько Вы бы дали мне лет?) Честно».
«Не больше 30», «По своему возрасту выглядите! Прекрасная женщина 🌷», «Возраст лет 30-35 😻», «Красота! 😍 33-35 👍🏻», «32 бы дала», «А сколько лет .... не знаю от 25-30», «32 года по фото», «Вам я бы дала 25», «Такая настоящая! Красивая! Дала б лет 28», «Я бы дал вам максимум лет 28. Берегите себя!))» — высказываются подписчики.
Напомним, у Марии Кожевниковой трое сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Старший, Иван, родился в январе 2014 года. Годом позднее на свет появился Максим, а в 2017 году – Василий.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
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