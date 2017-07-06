Мария Арбатова резко высказалась о молодящихся подругах и возрасте: «Мужа мои морщины не смущают»
Сегодня, 17 июля, в день своего рождения, известная писательница Мария Арбатова расказала об отношении к возрасту. Свой праздник она готовится отметить в кругу любящих ее людей.
«Я, как Анна Маньяни, считаю, что "моя жизнь должна остаться на моем лице". Куча знакомых женщин стали как напечатанные на одном станке — с мертвой от ботокса мимикой, то пришивают, то отрезают сиськи. За этим стоит только низкая самооценка. Уж как-нибудь доношу собственное лицо», — ответила она на каверзный вопрос редактора журнала «СтарХит».
Несмотря на то, что Марию называют феминисткой, она успела трижды побывать замужем. Сейчас она счастлива в браке с Шумитом Датта Гупта. «Мужа, который младше меня на 10 лет, мои морщины не смущают», — подчеркнула она.
В браке с Марией ее супруг, несмотря на свое знатное происхождение (Шумит — племянник первого генерального секретаря коммунистической партии Индии и национальной героини страны), с удовольствием помогает ей в быту. «С каждым браком человек становится умнее и приспосабливается меньше перетягивать одеяло на себя. Быт с Шумитом мы делим пополам, я по своей технической дебильности до сих пор не умею включать посудомоечную и стиральную машины, но зато хорошо кашеварю, муж тоже научился фантастически готовить индийские блюда», — призналась она. А ссорятся они на политические темы, а вовсе не по поводу разбросанных носков.
А вы согласны с ее точкой зрения?
Фото: globallookpress.com