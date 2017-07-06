60-летняя Мария Арбатова рассказала о связанных с юбилеем ощущениях

Сегодня, 17 июля, в день своего рождения, известная писательница Мария Арбатова расказала об отношении к возрасту. Свой праздник она готовится отметить в кругу любящих ее людей.

«Я, как Анна Маньяни, считаю, что "моя жизнь должна остаться на моем лице". Куча знакомых женщин стали как напечатанные на одном станке — с мертвой от ботокса мимикой, то пришивают, то отрезают сиськи. За этим стоит только низкая самооценка. Уж как-нибудь доношу собственное лицо», — ответила она на каверзный вопрос редактора журнала «СтарХит».

Несмотря на то, что Марию называют феминисткой, она успела трижды побывать замужем. Сейчас она счастлива в браке с Шумитом Датта Гупта. «Мужа, который младше меня на 10 лет, мои морщины не смущают», — подчеркнула она.