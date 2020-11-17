Блогерша поделилась простым советом, как скрыть следы отросшего лака на ногтях
Как сообщает онлайн-портал The Sun, как бы мы ни любили маникюр с долговечным покрытием, сложно отрицать, что у него есть один, но весьма существенный минус: снять его самостоятельно и при этом не повредить ногти может быть весьма проблематично. Однако популярная англоязычная блогерша Оливия Смолли, которая сейчас из-за повторного локдауна не может посетить салон, чтобы воспользоваться услугами мастера, придумала, как можно вернуть маникюру свежесть самостоятельно.
В коротком видеоролике, размещенном в социальной сети Instagram, инфлюенсер рассказала, как она вышла из затруднительной ситуации. Для начала она немного подпилила длину ногтей до комфортной для нее, а затем при помощи прозрачного лака для ногтей с золотым глиттером сделала себе эффект омбре. Со словами «Вы могли бы остановиться здесь, но я собираюсь пойти дальше» она нанесла средство таким образом, чтобы блестки наиболее плотным слоем лежали у основания ногтевого ложа, чтобы полностью скрыть переход от чистого ногтя к долговременному покрытию, а потом кистью растянула сияющие частицы по длине, чтобы он постепенно сходил на нет. Благодаря плотному нанесению глиттера возле основания Оливия решила и еще одну проблему: отслаивание долговечного покрытия и его скалывания.
Вся процедура заняла у девушки не более 10 минут. «Вот и все. Теперь мой маникюр в порядке и выглядит действительно красиво и очень нарядно», – гордо отметила она. С момента публикации лайфхак блогера стал очень популярным, собрал множество лайков и сотни комментариев от восторженных поклонниц красоты, которые решили попробовать воспользоваться ее советом: «Гениально! Почему я не знала этого раньше?», «Спасибо! Очень полезно», «Потрясающе!!! Мои ногти сейчас так отросли, что я сегодня же попробую это», – написали они.
Фото: freepik
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