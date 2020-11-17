Блогерша поделилась простым советом, как скрыть следы отросшего лака на ногтях

Вся процедура заняла у девушки не более 10 минут. «Вот и все. Теперь мой маникюр в порядке и выглядит действительно красиво и очень нарядно», – гордо отметила она. С момента публикации лайфхак блогера стал очень популярным, собрал множество лайков и сотни комментариев от восторженных поклонниц красоты, которые решили попробовать воспользоваться ее советом: «Гениально! Почему я не знала этого раньше?», «Спасибо! Очень полезно», «Потрясающе!!! Мои ногти сейчас так отросли, что я сегодня же попробую это», – написали они.

Фото: freepik

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