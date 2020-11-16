Маникюр с головами настоящих креветок от российских мастериц озадачил пользователей Сети
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, далеко не все могут решиться на провокационные эксперименты, когда дело касается маникюра, однако простое покрытие лаком уже не будет казаться таким скучным, после того как вы увидите вызвавший жаркую дискуссию мрачный маникюр с головами креветок – и речь идет вовсе не причудливом принте или стемпинге.
Фото: Instagram nail_sunny
Один из популярных российских салонов поделился со своими подписчиками кадрами этапов создания необычного дизайна. Сперва мастер доводит до совершенства форму ногтей, полирует их и покрывает модным лаком молочного оттенка. Затем начинается самое интересное. Мастер берет настоящих вареных креветок, методично отделяет их головы, выскабливает лишнее содержимое и приклеивает их специальным клеем на каждый ноготь. Пользователи Сети пришли в недоумение, когда увидели столь странное решение. Озадаченные подписчики сочли данный дизайн просто отвратительным. «Это самая неприятная вещь на свете!!! Почему нельзя было сделать обычный маникюр?», «Животные – чудесные живые существа, и они заслуживают уважения, как и все мы», «Кто так, черт возьми, делает?», «Позор вам за отсутствие эмпатии», – написали они в комментариях.
Фото: depositphotos
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