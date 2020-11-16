Маникюр с головами настоящих креветок от российских мастериц озадачил пользователей Сети

Один из популярных российских салонов поделился со своими подписчиками кадрами этапов создания необычного дизайна. Сперва мастер доводит до совершенства форму ногтей, полирует их и покрывает модным лаком молочного оттенка. Затем начинается самое интересное. Мастер берет настоящих вареных креветок, методично отделяет их головы, выскабливает лишнее содержимое и приклеивает их специальным клеем на каждый ноготь. Пользователи Сети пришли в недоумение, когда увидели столь странное решение. Озадаченные подписчики сочли данный дизайн просто отвратительным. «Это самая неприятная вещь на свете!!! Почему нельзя было сделать обычный маникюр?», «Животные – чудесные живые существа, и они заслуживают уважения, как и все мы», «Кто так, черт возьми, делает?», «Позор вам за отсутствие эмпатии», – написали они в комментариях.