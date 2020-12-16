Манекенщик подал в суд на больницу из-за того, что его рука стала некрасивой после операции

Зейн утверждает, он стал чувствовать себя неуверенно и постоянно испытывал беспокойство, его самооценка понизилась. Кроме того, ему пришлось сделать еще три операции, чтобы исправить нанесенные повреждения. Из-за этого, по утверждению манекенщика, он потерял и работу модели, потому что из-за шрамов и травмированной руки он мог рекламировать только шляпы и солнцезащитные очки. Пострадала и его карьера в качестве специалиста по пожарной безопасности, так как он не смог получить служебную аттестацию и соответствующее повышение заработной платы. В общей сложности Зейн хочет получить компенсацию в размере 592 тысяч долларов (43 миллиона рублей).

Фото: facebook Zaine Pringle Model

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