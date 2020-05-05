Мамы делают своим дочерям радужное окрашивание с помощью папирусной бумаги и воды — результаты впечатляют

Увидевшая это видео 10-летяя девочка Эмили попросила свою маму Саманту, проверить, работает ли этот трюк. Женщина сначала волновалась, что это может повредить волосы ее дочери, а они ведь такие красивые и светлые, но в итоге согласилась. Девочка выбрала розовый цвет, потому что ей показалось, что это будет очень красиво. Ее мама все сделала по инструкции и была поражена результатом. «Цвет был ярче, чем я могла предположить, выглядело все просто превосходно. Дочка получила огромное количество комплиментов. Теперь родители ее подруг заказывают такую же папирусную бумагу. Это самое запоминающееся приключение на карантине. Эмили уже запланировала, что следующий ее цвет волос будет фиолетовый», – рассказала Саманта.

Не отстает от коллег по мамскому цеху и 43-летняя Сара, которая попробовала этот бьютихак на волосах своей дочери-подростка. «Это было действительно легко. Я просто положила в разные миски цветные бумажные салфетки и залила их кипящей водой. Потом дождалась, пока она немного остынет, разделила волосы Чарли на хвостики и каждый из них опустила в миску. Затем мы высушили ее волосы как обычно. Цвета держатся до первого мытья головы. Я использовала самые простые цветные салфетки, которые были в моей корзине для рукоделия. Дочка очень довольна своим радужным окрашиванием», – добавила она.

Такой же эксперимент провели и другие мамы светловолосых девочек. Цвета они выбирают абсолютно разные – от розовых до голубых, и даже сочетают совершенно разные оттенки на одной голове своего ребенка. И мамы, и их дочери остаются крайне довольно полученными результатами и не устают делиться ими в социальных сетях.

Фото: facebook, depositphotos

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