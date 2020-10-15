Мама малышки с уродливым лицом рассказала, что люди разбивают ей сердце

«Наконец-то мне удалось подержать Изабеллу, она выглядела не как все дети. Но я влюбилась в нее сразу и знала, что все будет хорошо», - делится она. По словам матери, ее самый большой страх – видеть лица людей, уставившихся на малышку. Она боится, что в будущем Изабелла может подвергаться издевательствам из-за дефектов лица, а незнакомцы уже смотрят на нее и высказывают комментарии. «Наша малышка очень добрая и приветливая. Когда на нее посмотрят некрасиво, она попытается сломать лед, сказав несколько раз «Привет », но, к сожалению, не получает ответа. Я делаю вид, что не замечаю, как ей неприятно, - добавила мать. - Я просто хочу, чтобы люди были тактичными и понимающими».

Элиза делится историей Изабеллы, чтобы повысить осведомленность о синдроме Тричера-Коллинза и побудить людей проявлять доброту к тем, у кого есть видимые различия. «Все мы рождены с особенностями, и некоторые из них более заметны, чем другие, - сказала Элиза. - Мир не был бы таким красочным, если бы все были одинаковыми. Изабелла такая жизнерадостная, полная жизни и любви. Она такая умная и выносливая. Она любит внимание и хочет учиться, она полна энергии и энтузиазма».