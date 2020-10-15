Мама малышки с уродливым лицом рассказала, что люди разбивают ей сердце
36-летняя Элиза и ее 41-летний муж Эрик были вне себя от радости, когда узнали, что собираются стать родителями в 2018 году. Женщина смогла забеременеть после девяти месяцев попыток зачать ребенка. Улыбка Элизы исчезла, когда при родах она увидела «смущенные лица» врачей. Изабелла родилась с синдромом Тричера-Коллинза, генетическим заболеванием, которое влияет на развитие лицевых костей и вызывает деформации.
October 15, 2020
Девочка появилась на свет с аномалиями развития ушей, без слуха, маленькой и утопленной челюстью, небольшими дыхательными путями, расщелиной неба.
Элиза, которая в настоящее время беременна вторым ребенком, рассказывает: «Когда она родилась, я заметила действительно маленькое сложенное ухо, но мне сказали, что первенцы выглядят немного странно. Когда я присмотрелась, поняла, что что-то не так. Никто меня не поздравлял, а мама и муж выглядели растерянными и напуганными». Однако, когда девочку принесли покормить, мать тут же влюбилась в нее.
«Наконец-то мне удалось подержать Изабеллу, она выглядела не как все дети. Но я влюбилась в нее сразу и знала, что все будет хорошо», - делится она. По словам матери, ее самый большой страх – видеть лица людей, уставившихся на малышку. Она боится, что в будущем Изабелла может подвергаться издевательствам из-за дефектов лица, а незнакомцы уже смотрят на нее и высказывают комментарии. «Наша малышка очень добрая и приветливая. Когда на нее посмотрят некрасиво, она попытается сломать лед, сказав несколько раз «Привет », но, к сожалению, не получает ответа. Я делаю вид, что не замечаю, как ей неприятно, - добавила мать. - Я просто хочу, чтобы люди были тактичными и понимающими».
Элиза делится историей Изабеллы, чтобы повысить осведомленность о синдроме Тричера-Коллинза и побудить людей проявлять доброту к тем, у кого есть видимые различия. «Все мы рождены с особенностями, и некоторые из них более заметны, чем другие, - сказала Элиза. - Мир не был бы таким красочным, если бы все были одинаковыми. Изабелла такая жизнерадостная, полная жизни и любви. Она такая умная и выносливая. Она любит внимание и хочет учиться, она полна энергии и энтузиазма».
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!