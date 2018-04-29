Мама Алены Шишковой выглядит ее старшей сестрой

«Мамуля, прекрасна. Гены есть гены, Аленушка красавица в маму», «Какая мама молодая и красивая», «На Шерон Стоун чем то смахивает», «Вот в кого такая красоточка как наша Алёна , красивая женщина», «Ну до чего же красивая мама у вас», «Женщинам кому за 40 есть к чему стремиться .Посмотрев на симпатичную молодую девушку», «Очень красивая, словно старшая сестра», «Какая красивая ,молодая мама!», «Мамочка выглядит моложе дочки» — восхитились фолловеры. Многие отметили, что дочь Алены и Тимати Алиса тоже похожа на свою бабушку со стороны мамы: «Так вот в кого Алиса!», «У вас генетика нереальная 😍😍😍 Алиса такая же будет», «Алиса выглядит так же, как ваша мама», «Красивая мама! У Алисы бабушки красотки! !!».