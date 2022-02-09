Макияж, который не оставит вас без поцелуя в День святого Валентина, стал хитом в соцсетях

На этот раз девушка выпустила ролик, который всего за семь дней набрал более 16 млн просмотров! Всему виной необычность макияжа — лицо девушки покрыто красными поцелуями. Мей назвала это макияжем на День святого Валентина. И не зря! Ведь поцелуй от самого себя — это действительно важно.

На радость пользователям визажист сняла туториал, как сделать такой макияж. Все оказалось просто: для поцелуев девушка использовала пищевую пленку. Сначала Мей красит губы глянцевой ярко-красной помадой, затем берет отрезок пленки и прижимает к губам. После этого она переносит отпечаток губ на лицо. Чтобы закрепить помаду, девушка использовала пудру. Образ дополнили массивные стрелки и накладные ресницы.