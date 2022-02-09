Макияж, который не оставит вас без поцелуя в День святого Валентина, стал хитом в соцсетях
В TikTok есть много талантливых создателей. Кто-то потрясающе поет, кто-то рисует, а кто-то делает макияжи. Да такие, что глаза сложно оторвать, а рот закрыть от удивления. К таким талантам относится и Мей Пэнг. У нее 2 миллиона фолловеров, которые с нетерпением ждут новых видео.
На этот раз девушка выпустила ролик, который всего за семь дней набрал более 16 млн просмотров! Всему виной необычность макияжа — лицо девушки покрыто красными поцелуями. Мей назвала это макияжем на День святого Валентина. И не зря! Ведь поцелуй от самого себя — это действительно важно.
На радость пользователям визажист сняла туториал, как сделать такой макияж. Все оказалось просто: для поцелуев девушка использовала пищевую пленку. Сначала Мей красит губы глянцевой ярко-красной помадой, затем берет отрезок пленки и прижимает к губам. После этого она переносит отпечаток губ на лицо. Чтобы закрепить помаду, девушка использовала пудру. Образ дополнили массивные стрелки и накладные ресницы.
Фото: freepik.com