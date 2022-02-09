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Макияж, который не оставит вас без поцелуя в День святого Валентина, стал хитом в соцсетях

Февраль — удивительный месяц. В нем меньше всего дней, но раз в четыре года на один больше. Он нравится перфекционистам, потому что обычно длится ровно 4 недели. Его обожают парочки, ведь весь мир празднует День влюбленных. От обилия сердец 14 февраля может появиться легкая рябь в глазах. Но все это не имеет значения, если в праздник любви остаться без поцелуя от дорогого сердца человеку. К счастью, мы знаем, какой макияж сделать, чтобы этого не произошло!
Макияж, который не оставит вас без поцелуя в День святого Валентина, стал хитом в соцсетях

В TikTok есть много талантливых создателей. Кто-то потрясающе поет, кто-то рисует, а кто-то делает макияжи. Да такие, что глаза сложно оторвать, а рот закрыть от удивления. К таким талантам относится и Мей Пэнг. У нее 2 миллиона фолловеров, которые с нетерпением ждут новых видео.

На этот раз девушка выпустила ролик, который всего за семь дней набрал более 16 млн просмотров! Всему виной необычность макияжа — лицо девушки покрыто красными поцелуями. Мей назвала это макияжем на День святого Валентина. И не зря! Ведь поцелуй от самого себя — это действительно важно.

На радость пользователям визажист сняла туториал, как сделать такой макияж. Все оказалось просто: для поцелуев девушка использовала пищевую пленку. Сначала Мей красит губы глянцевой ярко-красной помадой, затем берет отрезок пленки и прижимает к губам. После этого она переносит отпечаток губ на лицо. Чтобы закрепить помаду, девушка использовала пудру. Образ дополнили массивные стрелки и накладные ресницы.

Фото: freepik.com

Источник: TikTok
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