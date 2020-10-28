Любовь к искусственному загару спасла жизнь молодой женщине

Неделю Рианна провела в томительном ожидании результатов анализов, это время показалось ей самым сложным за все время. Спустя 7 дней доктор диагностировал ей рак молочной железы второй стадии. «Когда тебе ставят диагноз, самое сложное – это период незнания. Затем вы начинаете терапию, посещаете хирурга и разрабатываете план. Это, как ни странно, приносит облегчение», – признается она. Через месяц австралийка легла под нож врачей: ей сделали мастэктомию левой груди, она прошла 6 курсов химиотерапии и лучевой терапии и спустя 2 года специалисты объявили ей, что она здорова.

Женщина прошла невероятно сложный путь, кроме того, лекарства снизили ее шансы на зачатие ребенка, так как у нее появились симптомы менопаузы – приливы, потливость и усталость. «Сейчас я скажу безумную вещь, но 90% успеха в борьбе с раком заключаются в том, как вы мыслите. Если у вас нет позитивного настроя и желания цепляться зубами за свою жизнь, вы можете не справиться, ведь вам на протяжении долгого времени будет сложно и выматывающе. Но я знаю точно, болезнь можно победить. И я благодарна судьбе, что смогла обнаружить новообразование на довольно ранней стадии. Искусственный загар в буквальном смысле спас мою жизнь», – подытожила Рианна.

Фото: Instagram

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