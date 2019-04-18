«Люблю эксперименты»: Оксана Федорова поразила поклонников африканской прической

Мисс Вселенная 2002 года Оксана Федорова призналась подписчикам, что любит эксперименты. И это она подтвердила снимком с необычной для себя прической. На фото длинные волосы красавицы завиты в тугие кудри.

«Люблю эксперименты. Супер афро . Поднимает настроение . Вам нравится ?», - спросила она подписчиков (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).