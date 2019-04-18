«Люблю эксперименты»: Оксана Федорова поразила поклонников африканской прической

Мисс Вселенная 2002 года Оксана Федорова призналась подписчикам, что любит эксперименты. И это она подтвердила снимком с необычной для себя прической. На фото длинные волосы красавицы завиты в тугие кудри.
«Люблю эксперименты. Супер афро . Поднимает настроение . Вам нравится ?», - спросила она подписчиков (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Фолловеры ее поддержали и отметили, что прическа вышла классная, а такую красавицу все равно ничем не испортить. «Это красиво и новое, взрыв!! красиво», «Оксана ,как всегда очаровательна», «Мне нравится! Очень симпатично», «Свежо и не узнать», - похвалили подписчики Федорову.
Оксана не раз говорила, что доверяет себя всегда проверенным мастерам. И среди них есть не только столичные стилисты. Так, Федорова похвалила стилиста из Костромы Андрея Матвеева и выразила надежду, что поработает с ним еще.
Фото: Instagram
А вам нравится новый образ Оксаны?
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram