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«Люблю эксперименты»: Оксана Федорова поразила поклонников африканской прической

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Новая африканская прическа Оксаны Федоровой

Фото: Instagram
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Фотографию она показала на своей странице в социальных сетях.

Мисс Вселенная 2002 года Оксана Федорова призналась подписчикам, что любит эксперименты. И это она подтвердила снимком с необычной для себя прической. На фото длинные волосы красавицы завиты в тугие кудри.

«Люблю эксперименты. Супер афро . Поднимает настроение . Вам нравится ?», - спросила она подписчиков (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Фолловеры ее поддержали и отметили, что прическа вышла классная, а такую красавицу все равно ничем не испортить. «Это красиво и новое, взрыв!! красиво», «Оксана ,как всегда очаровательна», «Мне нравится! Очень симпатично», «Свежо и не узнать», - похвалили подписчики Федорову.

Оксана не раз говорила, что доверяет себя всегда проверенным мастерам. И среди них есть не только столичные стилисты. Так, Федорова похвалила стилиста из Костромы Андрея Матвеева и выразила надежду, что поработает с ним еще.

Оксана Федорова и стилист из Костромы Андрей Матвеев

Фото: Instagram

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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