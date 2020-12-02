Любительницы мейкапа показали свои лица без косметики и запустили новый тренд в соцсети

Однако благодаря новому челленджу красавицы начали массово публиковать моментальные снимки, сделанные без подготовки, мейкапа и поиска хорошего ракурса, даже красивую одежду они не стали надевать, чтобы не портить эту забавную игру. Журналисты выяснили, что начала это забавное состязание блогерша, скрывающаяся под ником @moldogaa, которая первая поделилась со своими 87 тысячами подписчиков быстрым селфи: «Только что я сделала этот снимок для своего SnapChat, Я не выгляжу так, как вы привыкли, каждый день!». Девушка даже не подозревала, что ее видео станет вирусным и превратится в самый настоящий челлендж для любительниц гламурных фотографий. Подхватили его даже блогеры-миллионники. Так, Уитни Кейт, у которой 1,7 миллиона фолловеров, свое веселое селфи подписала: «Может ли кто-нибудь уже выдать мне титул Королевы Catfish 2020?». Излишне говорить, что ее поклонники-мужчины были озадачены тем, как она выглядит без косметики: «Как ты это делаешь? Это просто черная магия!», «Мне сейчас страшно», «В любом случае ты красотка», — написали они в комментариях.

Фото: ТikTok

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