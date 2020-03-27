Любительница пластики потратила 16 миллионов рублей на «бросающую вызов гравитации» грудь

Помимо увеличения груди Руби Долл также делала блефаропластику верхних и нижних век, чтобы ее «знойные глаза стали еще выразительнее», и в течение трех лет ежемесячно вкалывала филлеры в губы, чтобы постепенно увеличить их объем. «Мне вводили шприц объемом в 2 миллилитра в два захода ежемесячно», – заявила она. В общей сложности женщина потратила на пластическую хирургию и косметологию больше 170 тысяч фунтов стерлингов (это около 16 миллионов рублей по текущему курсу). Она оплачивает операции, работая фетиш-моделью в социальных сетях, и настаивает, что у нее нет спонсора, выполняющего ее желания. «У меня никогда не было папика, я не увлекаюсь подобным. Но у меня есть фантастический успех от модельных съемок», – поясняет Руби.

Сама модель благодарна своим поклонникам, что они поддерживают ее на пути к телу ее мечты, ей приятно, что злопыхатели и критики обходят ее стороной, а фанаты уже стали настоящей семьей: «Я получаю много положительных отзывов на изменения своей внешности от разных людей. Мужчины, которым я нравлюсь, очень уважительно ко мне относятся, называют меня богиней и говорят, что я очень смелая и потрясающая. Они также ценят мою преданность делу и выбранному пути». Кстати, Руби не намерена останавливаться на достигнутых результатах: в ближайшие годы в ее планах пластика ягодиц и дальнейшее увеличение груди, она хочет, чтобы объем ее имплантов добрался до 4600 кубических см.

Фото: Instagram

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