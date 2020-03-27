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Любительница пластики потратила 16 миллионов рублей на «бросающую вызов гравитации» грудь

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Instagram-модель Руби Долл Сансет гордится тем, что потратила деньги на «футуристическую шалость» и считает, что теперь выглядит просто сногсшибательно.

25-летняя американка поделилась своей историей с онлайн-порталом Daily Star. По ее словам, к пластическим операциям по увеличению груди она прибегала неоднократно. Изначально ее грудь была весьма скромного размера А. Такой размер ее категорически не устраивал, тогда она впервые решилась на увеличивающую маммопластику. Первые ее импланты уже были довольно объемными – 550 кубических см. Однако постепенно она перешла к экстремальному объему аж в 3600 кубических см. «За последние 5 лет я делала одно увеличение груди ежегодно. Это привело меня от изначального отсутствия бюста к тому роскошному размеру, который у меня есть сейчас, – поясняет она. – Я всегда увлекалась гиперженственной, экстремальной красотой. Мне с юных лет нравилась огромная грудь, бросающая вызов гравитации. Я не пытаюсь подражать кому-то, мой вкус напрямую связан с футуристической эстетикой бимбо».

Помимо увеличения груди Руби Долл также делала блефаропластику верхних и нижних век, чтобы ее «знойные глаза стали еще выразительнее», и в течение трех лет ежемесячно вкалывала филлеры в губы, чтобы постепенно увеличить их объем. «Мне вводили шприц объемом в 2 миллилитра в два захода ежемесячно», – заявила она. В общей сложности женщина потратила на пластическую хирургию и косметологию больше 170 тысяч фунтов стерлингов (это около 16 миллионов рублей по текущему курсу). Она оплачивает операции, работая фетиш-моделью в социальных сетях, и настаивает, что у нее нет спонсора, выполняющего ее желания. «У меня никогда не было папика, я не увлекаюсь подобным. Но у меня есть фантастический успех от модельных съемок», – поясняет Руби.

Сама модель благодарна своим поклонникам, что они поддерживают ее на пути к телу ее мечты, ей приятно, что злопыхатели и критики обходят ее стороной, а фанаты уже стали настоящей семьей: «Я получаю много положительных отзывов на изменения своей внешности от разных людей. Мужчины, которым я нравлюсь, очень уважительно ко мне относятся, называют меня богиней и говорят, что я очень смелая и потрясающая. Они также ценят мою преданность делу и выбранному пути». Кстати, Руби не намерена останавливаться на достигнутых результатах: в ближайшие годы в ее планах пластика ягодиц и дальнейшее увеличение груди, она хочет, чтобы объем ее имплантов добрался до 4600 кубических см.

Фото: Instagram

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