Любительница пластики потратила 1,5 млн на увеличение ягодиц и теперь выглядит так, будто носит подгузник

Операция прошла удачно и сначала женщине все нравилось, но потом ее зад резко обвис. Стар поясняет: «Сейчас я выгляжу так, будто ношу подгузник. Я никуда не могу пойти без корректирующего белья, вынуждена спать, надев две пары обтягивающих легинсов, чтобы мои импланты оставались на своем месте. Когда я хожу, чувствую, как импланты сдвигаются». По словам женщины, исправление проблемы ей может обойтись еще в 13 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона рублей). Стар хочет вынуть импланты, а потом повторно закачать жир в ягодицы, чтобы придать им вожделенную округлую форму и добавляет, что уже сделала бы это, но из-за эпидемии коронавируса не может выехать за границу, где и предпочитает оперироваться.

Фото: facebook

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