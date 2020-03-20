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Любительница пластики потратила 1,5 млн на увеличение ягодиц и теперь выглядит так, будто носит подгузник

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: facebook

Британка Стар Делгайдис поставила импланты и дополнительно закачала в ягодицы собственный жир из рук, бедер и живота, но ее пятая точка стала слишком выдающейся, из-за чего выглядит неестественно.

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, 33-летняя звезда социальных сетей одержима пластической хирургией и постоянно что-то меняет в собственной внешности. Однако результатами бразильской подтяжки ягодиц, которую женщина сделала в Стамбуле, она осталась недовольна. Специально для операции Стар поправилась на 25 килограммов, чтобы было, что пересаживать в пятую точку, и выбрала размер имплантов объемом 650 кубических сантиметров. Врачи ей рекомендовали выбрать вариант в два раза меньше, из-за чего и возникли проблемы.

Операция прошла удачно и сначала женщине все нравилось, но потом ее зад резко обвис. Стар поясняет: «Сейчас я выгляжу так, будто ношу подгузник. Я никуда не могу пойти без корректирующего белья, вынуждена спать, надев две пары обтягивающих легинсов, чтобы мои импланты оставались на своем месте. Когда я хожу, чувствую, как импланты сдвигаются». По словам женщины, исправление проблемы ей может обойтись еще в 13 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона рублей). Стар хочет вынуть импланты, а потом повторно закачать жир в ягодицы, чтобы придать им вожделенную округлую форму и добавляет, что уже сделала бы это, но из-за эпидемии коронавируса не может выехать за границу, где и предпочитает оперироваться.

Фото: facebook

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