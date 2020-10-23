Любительница красоты сделала ламинирование бровей и осталась с жуткой аллергической реакцией

Милли рассказала, что после записи на процедуру и посещения кабинета косметолога она каждый день фиксировала то, как у нее развивалась аллергическая реакция. Сразу после ламинирования ее брови выглядели идеально изогнутыми, однако по прошествии недели они стали красными, покрылись корками, а лицо начало опухать. На восьмой день один ее глаз оказался полностью закрыт, а второй лишь слегка приоткрывался. Она попала в больницу для лечения. В своем видео она сказала: «Обязательно сделайте тест минимум за 24 часа до процедуры. Мое путешествие к красоте закончилось попытками вернуть себе здоровье».

Тысячи людей посмотрели ролик и пожелали ей в комментариях скорейшего выздоровления: «Мне завтра предстоит идти на ламинирование, и теперь я просто в ужасе», «Спасибо, что поделились своей историей, многие пренебрегают тестированием на аллергию, но это очень важно», «Черт побери! Я никогда не видела ничего подобного! Брови – моя любимая услуга, и теперь я даже не знаю, что сказать», «Это так грустно! Я надеюсь, что со временем тебе станет лучше!», «Брови получились красивые, жаль, что все так случилось! Надеюсь, что скоро с тобой все будет в порядке». На данный момент видео посмотрели уже больше 3 миллионов человек.

Фото: TikTok/ MillieBucknall

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