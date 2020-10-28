Любительница красоты из-за неудачного окрашивания бровей стала похожа на пришельца из космоса

Британка признается, что была ужасно зла на салон, который не проверил все должным образом. Она говорит, что администрация заведения предложила ей компенсировать деньги за процедуру, но отказались признавать свою вину. «Я в ярости, – признается она. – Три месяца я ходила без бровей, потому что они сгорели и выпали. Сейчас волоски вновь отросли, но они не такие густые, и у меня появились светло-розовые шрамы. Я хочу подать на них в суд».

Фото: pixabay, facebook

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