Любительница красоты из-за неудачного окрашивания бровей стала похожа на пришельца из космоса
Как призналась 34-летняя женщина онлайн-изданию The Sun, она знала о том, что не переносит вещество парафенилендиамин, которое часто содержится в краске для волос, и попросила подобрать вариант без него в составе. За 9 лет до этого она обнаружила это, когда на отдыхе в Дубае сделала себе татуировку хной на руке. «Тогда все сразу начало чесаться и краснеть, симптомы исчезли только через несколько недель после того, как рисунок исчез. Реакция повторилась, когда я решила покрасить волосы хной», – призналась она. Сотрудники ее заверили, что все учтут, но все равно использовали средство с этим веществом в составе.
Фото: facebook Nicola Tunstill
Никола быстро поняла, что что-то не так: «Все мое лицо начало распухать. Я выглядела как инопланетный космический захватчик», – пояснила она. К тому же ее брови стали красными и начали гореть, затруднилось дыхание из-за отека гортани. В итоге женщину на скорой помощи доставили в больницу, где она провела несколько дней, где ее лечили при помощи капельниц, стероидов, обезболивающих и антигистаминных препаратов.
Британка признается, что была ужасно зла на салон, который не проверил все должным образом. Она говорит, что администрация заведения предложила ей компенсировать деньги за процедуру, но отказались признавать свою вину. «Я в ярости, – признается она. – Три месяца я ходила без бровей, потому что они сгорели и выпали. Сейчас волоски вновь отросли, но они не такие густые, и у меня появились светло-розовые шрамы. Я хочу подать на них в суд».
Фото: pixabay, facebook
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