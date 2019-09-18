Любитель пластики потратил 10 миллионов рублей, чтобы стать похожим на своего кумира

«Я знаю, что некоторые люди не понимают пластической хирургии, но это, безусловно, одно из лучших открытий человечества. В конце концов я делаю то, что приносит мне радость, я следую за своими мечтами», – объясняет Оли.

В результате гонки Ландона за мечтой изменили его изначально кавказские черты лица до неузнаваемости, но его это не очень волнует. Молодой человек заявляет, что действительно влюблен в корейскую культуру, потому ему нравится, что он становится ближе к нации, которая близка ему по духу. «Пока это не влияет на других людей и не вредит им, я буду продолжать то, что делает меня счастливым. Я люблю Корею. Многие хотят подражать Ким Кардашьян, а я хочу выглядеть, как звезда К-рор», – добавляет он.

Однако родные не разделяют его оптимизма, потому что опасаются негативных последствий такого количества перенесенных им пластических операций, поэтому Оли вынужден скрывать от них свои намерения, чтобы они лишний раз не волновались.

В заключение он сказал: «Внутри меня всегда будет один и тот же человек, хотя внешне операция только улучшает меня. Раньше настоящий Оли был «в раковине», мне не нравилось, как я выгляжу, а после операций я начал улыбаться. И скоро моя улыбка станет еще шире – как только спадет опухоль после операции».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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