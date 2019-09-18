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Любитель пластики потратил 10 миллионов рублей, чтобы стать похожим на своего кумира

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Житель Великобритании Оли Ландон готов на все, чтобы стать похожим на лидера корейской группы BTS Чимина, которого он считает «совершенством».

Энтузиаст K-pop, как сообщает онлайн-портал Daily Mail UK, заявляет, что хочет его губы, голос и «вообще все». Ради этого он уже перенес 15 пластических операций.

Его увлечение K-pop и Чимином началось еще в 2013 году, когда он жил в Южной Корее: «Впервые увидев выступление BTS, я был поражен. Я хочу, чтобы весь мой образ вращался вокруг K-pop и хочу выглядеть, как Чимин, потому что он для меня совершенство».

К октябрю 2018 года его расходы на преображение вплотную приблизились к 6 миллионам рублей (75 000 фунтов стерлингов), однако это его не остановило – летом он перенес еще одну дорогостоящую комплексную операцию на лице, которую ему провели в Сеуле. Ринопластика, коррекция формы крыльев носа, а также подбородка и уменьшение угла нижней челюсти и скуловой кости обошлись ему еще в 50 000 фунтов.

«Я знаю, что некоторые люди не понимают пластической хирургии, но это, безусловно, одно из лучших открытий человечества. В конце концов я делаю то, что приносит мне радость, я следую за своими мечтами», – объясняет Оли.

В результате гонки Ландона за мечтой изменили его изначально кавказские черты лица до неузнаваемости, но его это не очень волнует. Молодой человек заявляет, что действительно влюблен в корейскую культуру, потому ему нравится, что он становится ближе к нации, которая близка ему по духу. «Пока это не влияет на других людей и не вредит им, я буду продолжать то, что делает меня счастливым. Я люблю Корею. Многие хотят подражать Ким Кардашьян, а я хочу выглядеть, как звезда К-рор», – добавляет он.

Однако родные не разделяют его оптимизма, потому что опасаются негативных последствий такого количества перенесенных им пластических операций, поэтому Оли вынужден скрывать от них свои намерения, чтобы они лишний раз не волновались.

В заключение он сказал: «Внутри меня всегда будет один и тот же человек, хотя внешне операция только улучшает меня. Раньше настоящий Оли был «в раковине», мне не нравилось, как я выгляжу, а после операций я начал улыбаться. И скоро моя улыбка станет еще шире – как только спадет опухоль после операции».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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