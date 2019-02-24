«Сделала приятное»: Анастасия Волочкова обновила стрижку ради жениха

В честь Дня защитника Отечества Анастасия Волочкова решила порадовать возлюбленного, которого до сих пор скрывает от поклонников, своим обновленным имиджем. Она постриглась и сделала небольшую челку.
«Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное», — призналась звезда в своем микроблоге, показав первое фото в новом образе.
Напомним, ранее светская львица сетовала, что после частых процедур наращивания она практически осталась без собственных волос. Она показывала, как выглядит без длинных локонов и шиньонов и жаловалась: «История классическая — нарастила волосы и сняла вместе со своими».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram