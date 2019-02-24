«Сделала приятное»: Анастасия Волочкова обновила стрижку ради жениха

В честь Дня защитника Отечества Анастасия Волочкова решила порадовать возлюбленного, которого до сих пор скрывает от поклонников, своим обновленным имиджем. Она постриглась и сделала небольшую челку.

«Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное», — призналась звезда в своем микроблоге, показав первое фото в новом образе.