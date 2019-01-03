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Лысого Ивана Урганта назвали копией Семена Слепакова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ивана Урганта

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Иван Ургант сменил имидж и похвастался подарком жены.

«Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под елкой... настоящий #голубойургант. С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! Я быстро...», — написал шоумен.

«Для аэродинамики подстригся?», «Теперь в триатлон?», «Почему вы лысый?», «Полысел от счастья», «Может витаминов не хватает», «Ваняяяя!!!!! Неееееееет», «Что за тренд лысыбородых?», «Очень скользкий тип», «Теперь шутки над Нагиевым не прокатят», «Теперь у Нагиева конкурент», — шутят подписчики.

«Кто это?», «Аккаунт Урганта, а фото Слепакова», «Семен, это ты», «Семка! Слепаков! А почему тебе жена Урганта велик подарила??», «На Слепакова так похож ) я аж попутала», «Вылитый Семен Слепаков», «Стиль — Джиган?», «Похож на солиста группы ‘’Каспийский Груз’’», «Стал похож на артиста Сашу Паля», «Лысый очень на Паля похож, осталось трех богатырей на грудь наклеить», «Лысый из Браззерс», «Митя, я не узнаю Вас в гриме!», «На Мирона похож, бороду сбрить и вылитый он», «Киса Воробьянинов», «Шуфутинский в молодости», — сравнивают они.

А с кем вы видите сходство?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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