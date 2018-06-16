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Ляйсан Утяшева раскрыла секрет идеальной попы

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Серый слайд, который
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Ляйсан Утяшева

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Знаменитая гимнастка рассказала, как можно накачать «попу как орех».

32-летняя Ляйсан Утяшева для многих девушек является кумиром и воплощением идеала. Несмотря на окончание профессиональной спортивной карьеры из-за травмы, Ляйсан продолжает поддерживать восхитительную форму и с удовольствием помогает другим достичь фигуру мечты.

В своем Instagram супруга Павла Воли часто делится секретами идеального тела. Например, как накачать «попу как орех». Шоумен со свойственной ему иронией уточнил, о каком орехе идет речь.

Стоит отметить, что некоторое время назад гимнастку заподозрили в пластике. Пользователи Сети обратили внимание на изменившиеся черты ее лица. Однако, в интервью популярному журналу Ляйсан развенчала все возникшие слухи: ««Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки действительно изменились — после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла девять килограммов!».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Globallookpress, instagram

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