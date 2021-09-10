«Львиная грива»: Кэтрин Зета-Джонс без макияжа похвасталась копной кудрявых волос
На сегодняшний день британской актрисе Кэтрин Зете-Джонс 51 год. Несмотря на возраст, ей удается прекрасно выглядеть. При этом звезда фильма «Зорро» является одной из немногих знаменитостей, которые не поощряют пластическую хирургию и редко пользуются даже услугами косметологов. Так Кэтрин стала эталоном естественной красоты для своих поклонников, поскольку мало кому удается выглядеть безупречно благодаря исключительно своим стараниям.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram catherinezetajones
Актриса не любительница экспериментов со своей прической и старается не изменять своему образу, потому так называемой визитной карточкой Кэтрин Зета-Джонс считаются ее роскошные густые каштановые волосы.
Знаменитость опубликовала сегодня новую фотографию в личном Instagram-аккаунте. На снимке Кэтрин продемонстрировала свои натуральные вьющиеся волосы и написала под постом следующее: «Итак, как твои волосы сегодня?» Также звезда поставила хештег #doblondeshavemorefun, содержащий в себе вопрос: «Разве блондинкам веселее?»
Фото: Instagram,