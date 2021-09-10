«Львиная грива»: Кэтрин Зета-Джонс без макияжа похвасталась копной кудрявых волос

Актриса не любительница экспериментов со своей прической и старается не изменять своему образу, потому так называемой визитной карточкой Кэтрин Зета-Джонс считаются ее роскошные густые каштановые волосы.

Знаменитость опубликовала сегодня новую фотографию в личном Instagram-аккаунте. На снимке Кэтрин продемонстрировала свои натуральные вьющиеся волосы и написала под постом следующее: «Итак, как твои волосы сегодня?» Также звезда поставила хештег #doblondeshavemorefun, содержащий в себе вопрос: «Разве блондинкам веселее?»