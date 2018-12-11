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«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Малышева

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57-летняя Елена Малышева охотно раскрыла коллеге по шоу-бизнесу Вячеславу Манучарову свои секреты идеальной кожи.

Фолловеры популярной телеведущей Елены Малышевой считают, что за последние несколько лет (если не все 10-15) она практически не изменилась внешне и регулярно спрашивают звезду о том, как ей удается оставаться такой молодой и эффектной. В новом выпуске Youtube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» Елена рассказала, что важно вовремя обратиться за помощью к хорошему косметологу.

«Я это делаю уже не знаю сколько лет. Если не 20, то 19. Я делаю и ботокс, и гиалуроновую кислоту — это так называемые филлеры. Я считаю, что если у тебя есть возможность не стариться, зачем? Лучше не есть, не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой. Я далека от идеи, что мои морщины — это лучшее, что я заработала», — объяснила Малышева.

Кстати, не так давно Елена Васильевна еще и заметно похудела — благодаря правильному питанию и легким тренировкам. Новообретенная стройность вдохновила телеведущую на эксперименты со стилем: теперь она время от времени демонстрирует в своем микроблоге наряды от молодых российских дизайнеров и рассказывает о своем восхищении их творчеством.

Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Evguenii Matveev / Global Look Press

Видео: Instagram

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