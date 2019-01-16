«Лучезарная и такая молодая»: поклонники восхищены новыми снимками постройневшей Екатерины Стриженовой

Не так давно Екатерина Стриженова «взялась за тело» и решила сбросить несколько лишних килограммов. Бессменная ведущая «Доброго утра» с удовольствием показывает поклонникам результат работы над собой — звезда выкладывает в свой микроблог фото, на которых позирует в платьях, подчеркивающих ее новообретенную стройность.

«Какая Вы молодец!!! Вам очень идет этот цвет! Стройная, красивая, молодая и лучезарная!!!», «Вы бодры и позитивны, Умница и прекрасно выглядите! Удачи Вам», «Катерина, вы выглядите просто супер, правда, постройнели, очень заметно, лучезарная улыбка вам к лицу!», «Обожаю эту прекрасную даму. Все при ней. Скромность, элегантность, ум и ,конечно, красота», — восхитились Стриженовой поклонники (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).