Ловкость рук и никакого мошенничества: как увеличить губы без косметологов

В первую очередь Седунова порекомендовала завести вторую зубную щетку, которая будет предназначена для массажа. «Нужно круговыми движениями делать легкий массаж губ. Можно делать утром и вечером, добавлять мед и кофе, чтобы получился легкий скарб. Он будет отшелушивать лишнюю кожу. Так губы будут не только красивой формы, но и кожа на них будет нежная и привлекательная», — порекомендовала эксперт в разговоре с «Пятым каналом».

Для выполнения следующего упражнения женщинам потребуются только пальцы и помада. Сначала надо сделать рамку из пальцев и надавить около 20 раз на область над верхней губой и под нижней, а затем приступить к щипковым движениям по контору, но важно не оттягивать, а как бы вдавливать кожу. После этого в расслабленные губы до зубов вставляется колпачок от помады. «Следите за тем, чтобы губы были расслаблены. Ограничений по количеству подходов или по времени выполнения нет», — заключила Дарья Седунова.