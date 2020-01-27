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«Лобода отдыхает»: в Сети хвалят и критикуют «опасный» макияж 70-летней Аллы Пугачевой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева

Фото: Instagram Аллы Пугачевой

Алла Пугачева показала новое селфи у себя в блоге.

«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», — кокетничает Примадонна.

«Лобода отдыхает. Алла вооружена. Бойтесь», «Красоту ничем не испортишь.... Браво...», «Не опасная, а очень красивая Алла Борисовна», «Женственная и нежная», «Всегда самая модная и современная», «Как утреннее солнышко, яркая, прекрасная! Алла Борисовна, на вас нужно равняться», «Просто бомба. В принципе как всегда. Спасибо вам, за то что вы есть», «Умная женщина с годами становится лучше и красивее», — комментируют восхищенные образом подписчики.

«Не похожа на себя», «Что новая пластика была что ли часто стали показывать лицо», «Скоро перестану узнавать мою обожаемую певицу. Все меньше меньше от Аллы остается», «Фотошоп делает чудеса! 50 лет долой! Я не завидую, а иногда тоже так балуюсь», «Красные губы в 70 лет — это очень вульгарно((( Не каждая молодая девушка позволит себе красную помаду, все стремятся к естественности и натуральным оттенкам. Для вечернего макияжа это было бы в тему. Но суть в том, что ни красная помада, ни мини-юбка, ни бантик на голове не в силах вернуть молодость», «Старость не спасут яркие губы», «Не лицо, маска. Умейте стареть красиво», — критикуют те, кому не понравился образ или ракурс на селфи.

Фото и видео: instagram

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