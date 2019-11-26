Лиза Пескова показала татуировку, которую набила нелегально: «В ужасе были все. Особенно папа»

В юности красавица-блондинка Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отчаянно бунтовала. Теперь, став взрослой и серьезной, она исправляет ошибки прошлого. Такие, например, как татуировка, которую она набила во Франции, нарушив закон.

«Каждый раз, когда прихожу на сеанс удаления тату, вспоминаю историю о том, как набила ее в 16 лет. Естественно, никому кроме мамы и близкой на тот момент подруге, я ничего не сказала. Мы с мамой сошлись на более или менее "умной" фразе, согласовали место и размер, и вместе с подругой отправились в самый молодежный район Парижа — Châtelet. Как и все подростки мы всей душой надеялись, что у меня не попросят паспорт, но документы, конечно же, стали основным препятствием на пути к моему желанию "вбить в себя понимание того, что нужно жить моментом"», — поделилась она в блоге. ⠀ Татуировку Лизе все-таки набили, но для этого она подделала документы: «Мы начали говорить, что я турист и паспорт с собой не взяла, мама сейчас пришлет фото и мы убедим всех в моем совершеннолетии. В итоге за 5 минут мы увеличили Яне нос на фото в ее паспорте, так как ей уже было 18, и нам поверили. Чтобы не спалиться, она называла меня Яной, а я ее Лизой».