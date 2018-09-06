«Лиза, остановись»: старшую дочь Дмитрия Пескова просят прекратить увеличивать губы

«Лиз, остановись с губами, ты уже не замечаешь», «Зачем ты так губы надула?», «мода на ботокс», «Что с нижней губой?», «Похоже Лиза увеличила губы», — написали Елизавете подписчики.

Напомним, Елизавета Пескова — дочь Дмитрия Пескова от второго брака с Екатериной Солоцинской. У девушки есть старший брат Николай, матерью которого является Анастасия Буденная, родные младшие братья Мик и Дени, а также четырехлетняя сестра Надежда от Татьяны Навки.