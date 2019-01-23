«Лицо развезло»: поклонники раскритиковали Елену Малышеву за чрезмерное увлечение «уколами красоты»

Несмотря на то, что звезда Первого канала Елена Малышева уже давно разменяла шестой десяток и приближается к седьмому, она выглядит потрясающе для своего возраста. Телеведущая не скрывает, что многие годы пользуется услугами косметолога, который делает ей «уколы красоты». Но иногда, как сочли поклонники Елены Васильевны, эти возможности выглядеть гораздо моложе имеют не самые приятные последствия.

На днях Малышева выложила в свой микроблог селфи с подругами — Татьяной Устиновой и Ариной Шараповой. То ли ракурс звезда выбрала не тот, то ли действительно переборщила с инъекциями, но многие фолловеры отметили, что лицо Елены Васильевны на этом фото выглядит странно.