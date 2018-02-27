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Лицо Ольги Бузовой назвали эталоном красоты

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Фото из Instagram Ольги Бузовой
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Пластические хирурги и косметологи не только в России, но и в некоторых других странах считают лицо 32-летней певицы идеальным.

Многие бьюти-специалисты удивлены спросом на операции «как у Бузовой» — клиентки просят косметологов и пластических хирургов сделать им скулы, нос или губы, похожие на внешность певицы. Поэтому на грядущей московской конференции Women’s City группа экспертов из Бразилии собирается смоделировать лицо Ольги, чтобы на этом примере показать посетительницам тонкости восстановительной медицины.

Сама Бузова хранит молчание по поводу манипуляций, которые провела со своим лицом.

Тем не менее косметологи уверены, что звезда не так давно сделала ринопластику, а также несколько раз увеличивала губы, добившись в итоге идеального объема. А вам нравится, как выглядит Ольга Бузова?

Фото: Instagram

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