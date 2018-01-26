На днях Юлия Началова поделилась новым селфи с давней подругой Лерой Кудрявцевой, но фолловерам певицы снимок совсем не понравился.

Интернет-пользователи считают, что и Юлия Началова, и Лера Кудрявцева злоупотребляют «уколами красоты». Недавно девушки сделали совместное селфи крупным планом, и Юлия опубликовала его в своем Instagram, но реакция фолловеров была вовсе не восторженной — напротив, они в пух и прах раскритиковали Леру и Юлию.

«Какие страшные губы у Леры, а щеки прямо сейчас лопнут!», «Обе перекачаны, перетянуты. Очень жаль... изначально обе женщины красивы. Но прошли как и многие к кукольным лицам», «У обеих лица уже плывут и отекают от ботокса», «Не узнала Леру сначала подумала, что Повалий. Боже какие все стали одинаковые», — написали комментаторы в микроблоге Началовой (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Впрочем, ни Юлия, ни Лера не обратили внимания на эти замечания: они продолжают выкладывать в Instagram свежие селфи, на которых видно, что ничего не изменилось. А как вы считаете, стоит ли Юлии Началовой и Лере Кудрявцевой пореже делать инъекции ботокса?

Фото: Instagram