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Летучая о семейных ритуалах красоты: «Юра не делает масок и кремы его не волнуют, а мне полезно все»

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Елена Летучая и Юрий Анашенков
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Недавно супруги Елена Летучая и Юрий Анашенков отправились в Японию на бьюти-конференцию.

39-летняя Елена Летучая не так давно впервые посетила Японию. Вместе с ней в Страну восходящего солнца отправился и муж Юрий Анашенков. В ходе пресс-конференции и презентации новейших бьюти-технологий Елена рассказала о семейных ритуалах красоты, заведенных у них с возлюбленным.

«Юра не делает масок и кремы его не волнуют. Зато новые технологии, направленные на внутреннее здоровье, его, как спортсмена, интересует очень. Лично мне было невероятно полезно все!» — заявила Летучая.

Телеведущая также призналась, что они с мужем примерили маски, в которых можно увидеть множество простых японцев во время прогулок: «Есть несколько версий, почему они так делают. Первая — из-за аллергии на японский кедр, вторая — просто боятся заразиться, третья — скрываются от внешнего мира. У Юры аллергия на цветение, а я хожу в маске за компанию, и мне понравилось».

Фото: Instagram

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