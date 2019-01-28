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Лера Кудрявцева объяснила, почему стала хуже выглядеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лера Кудрявцева с цветами

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Телеведущая честно ответила на вопрос подписчицы.

47-летняя Лера Кудрявцева, по мнению многих, знает секрет вечной молодости — телеведущая выглядит моложе своего настоящего возраста, однако некоторые все равно умудряются найти изъяны в ее фотоснимках. Новое фото в блоге блондинки вызвало нешуточное обсуждение в комментариях.

#секретнамиллион😎

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Лера честно ответила одной из подписчиц, почему в последнее время стала хуже выглядеть.

Скриншот из Instagram Леры Кудрявцевой

Тем не менее, большинство подписчиков встали на защиту любимой телеведущей: «Лерочка, никого не слушайте！Выглядите отлично», «Все бы так в 47 выглядели», «Прекрасно выглядит как всегда, сейчас она лучше выглядит чем в молодости», «Какая была Лера, такая и есть. Она вампир считаю, в добром смысле этого слова!!!!», «Красивая очень! Лера выглядите на 35!», «Лера! Этот цвет на Вас шикарен! 47?! Вы имели в виду 37! Опечатка?!», «Если бы все выглядели как Лера в свои 47, то мир был бы добрее», «Лера всегда красотка», «Прекрасно выглядите!!!!! Ухоженная, эффектная!!!», «Лера , Вы прекрасно выглядите , 47 лет никогда не дашь , 35-37, ещё может быть , а без макияжа 25!».

А вам нравится, как выглядит Лера Кудрявцева?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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