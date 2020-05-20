Лену Темникову и Наталью Подольскую пристыдили за «карантинный» педикюр
Вот уже третий месяц социально ответственные люди проводят в режиме самоизоляции. В связи с запретом на работу салонов красоты многие красотки столкнулись с рядом непреодолимых неудобств. Певица Лена Темникова пожаловалась: состояние ее ножек оставляет желать лучшего.
«Диалог с мужем: - Красиво сидишь. - Ой, а сфоткай меня, постить нечего. - Носки лучше снять, так не очень. - Педикюр еще хуже. - Я ж тебе пилочки купил. - А руки не из **пы ты мне случайно не купил? ))) — У кого сейчас тоже так?)) Ситуасьон», — написала певица в блоге.
«О видела бы ты мой педикюр», — поддержала подругу Наталья Подольская.
«Мне просто интересно, а самим нельзя сделать? Ну это же не сложно, меня просто удивляет», «Вы что, реально не можете себе педикюр с маникюром сделать??», «Так у нас в 90 е салоны))) дома все делали», «Это лень) тоже удивляюсь на такие заявления», — возмутились подписчицы.
«Макияж сложный могу. А ногти даже прозрачным лаком не могу. Не попадаю. Психую», — оправдалась Лена Темникова.
А вы умеете делать себе маникюр и педикюр? Или предпочитаете обращаться к профессионалам?
Фото и видео: Instagram
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