Лену Темникову и Наталью Подольскую пристыдили за «карантинный» педикюр

Вот уже третий месяц социально ответственные люди проводят в режиме самоизоляции. В связи с запретом на работу салонов красоты многие красотки столкнулись с рядом непреодолимых неудобств. Певица Лена Темникова пожаловалась: состояние ее ножек оставляет желать лучшего.

«Диалог с мужем: - Красиво сидишь. - Ой, а сфоткай меня, постить нечего. - Носки лучше снять, так не очень. - Педикюр еще хуже. - Я ж тебе пилочки купил. - А руки не из **пы ты мне случайно не купил? ))) — У кого сейчас тоже так?)) Ситуасьон», — написала певица в блоге.