Лена Темникова показала округлившийся живот на фото в купальнике

33-летняя певица Елена Темникова показала изменившиеся формы и пожаловалась на лишние килограммы.
«На весах плюс 5кг. На фото плюс 3 максимум. Нормальные люди летом стройнеют. Я — как обычно)) а ещt только середина лета. Скоро клип на "немодные". Надо перестать есть ночами.. чами.. чами. Пишу это все и доедаю твикс. Как сделать первый шаг к норм питанию? Кто знает? Ибо я все на завтра... или с понедельника», — посетовала она.
Сейчас с мужем Дмитрием и дочкой Александрой отдыхают в Греции. Артистка признавалась, что позволяет себе и мини-бургеры, и солидные порции морепродуктов, и десерты. «Я впервые за долгое время по-настоящему отдыхаю», — признавалась она.
Подписчики хвалят фигуру певицы, отмечая, что ей идут небольшие округлости.
А вы худеете или поправляетесь летом?
Фото: instagram