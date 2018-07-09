Лена Темникова показала округлившийся живот на фото в купальнике

Сейчас с мужем Дмитрием и дочкой Александрой отдыхают в Греции. Артистка признавалась, что позволяет себе и мини-бургеры, и солидные порции морепродуктов, и десерты. «Я впервые за долгое время по-настоящему отдыхаю», — признавалась она.

Подписчики хвалят фигуру певицы, отмечая, что ей идут небольшие округлости.

А вы худеете или поправляетесь летом?

Фото: instagram