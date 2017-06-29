Певица удивила подписчиков новым цветом волос

Лена Темникова много лет оставалась верна образу роковой брюнетки. Вероятно, певице отчаянно хотелось перемен, ведь накануне она перекрасила волосы в «седой» цвет, чем очень удивила подписчиков.

Результат кардинальной смены имиджа оценили далеко не все пользователи Сети. Одни из них написали, что, став светловолосой Лена потеряла свою индивидуальность и стала «как все». Другие же были в восторге от необычного цвета локонов артистки и осыпали ее комплиментами.

«Темный однозначно лучше», «Лена,очень красивый цвет волос!», «Нееее. Потерялась. Такая клевая была.», «Лен, очень идет!», «Тебе не едет быть седой», «Ого! Лена, просто супер! Цвет стопроцентно попадания!», - написали они.

Как вы считаете, какой цвет волос подходит Темниковой больше?

Фото: instagram.com