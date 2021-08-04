Ледяная вода и другие секреты подтянутой кожи Дженнифер Энистон

По словам героини материала, хорошую кожу она унаследовала от отца, но также не забывала ухаживать за ней с молодых лет. На сегодняшний день Дженнифер делает еженедельный мини-уход по воскресеньям: «Я просто делаю себе хороший скраб, использую маску, а затем увлажняю кожу лица. Оставляю ее на ночь, и когда я просыпаюсь, моя кожа получается увлажненной, светящейся и мерцающей». Кроме того, чтобы поддерживать кожу в тонусе, она использует ледяную воду и брызгает ей себе в лицо. Также можно использовать лед, массируя им кожу.

Помимо всего прочего, Энистон не имеет привычки умываться с помощью косметических средств дважды в день. «Я не умываюсь слишком часто, потому что не хочу слишком много смывать. А потом просто использую питательные продукты для лица, которые, как мне кажется, настолько органичны», — передает слова звезды издание Women's Health.