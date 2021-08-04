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Ледяная вода и другие секреты подтянутой кожи Дженнифер Энистон

Американской актрисе и звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон уже 52 года. Стоит признать, что знаменитость выглядит отлично и гораздо моложе своих лет. Буквально вчера Дженнифер опубликовала новое фото, на котором была полностью без макияжа, чем сильно удивила своих поклонников. Комментарии наполнились восхищенными отзывами касательно идеальной кожи актрисы (смотрите первое фото в мини галерее).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Энистон без макияжа, 3 августа 2021 года

Фото: Instagram jenniferaniston

По словам героини материала, хорошую кожу она унаследовала от отца, но также не забывала ухаживать за ней с молодых лет. На сегодняшний день Дженнифер делает еженедельный мини-уход по воскресеньям: «Я просто делаю себе хороший скраб, использую маску, а затем увлажняю кожу лица. Оставляю ее на ночь, и когда я просыпаюсь, моя кожа получается увлажненной, светящейся и мерцающей». Кроме того, чтобы поддерживать кожу в тонусе, она использует ледяную воду и брызгает ей себе в лицо. Также можно использовать лед, массируя им кожу.

Помимо всего прочего, Энистон не имеет привычки умываться с помощью косметических средств дважды в день. «Я не умываюсь слишком часто, потому что не хочу слишком много смывать. А потом просто использую питательные продукты для лица, которые, как мне кажется, настолько органичны», — передает слова звезды издание Women's Health.

Фото: Instagram jenniferaniston, Globallook

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